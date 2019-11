Thompson en Angola stuwen Oostende naar tweede zege in Champions League basketbal

Op de vierde speeldag van de Champions League heeft Filou Oostende opnieuw een thuiszege behaald. Na een moeizaam openingskwart namen de Zeekapiteins de controle over de wedstrijd over: 80-66.

Met driepunters en vrijworpen sprintten de Litouwers via 6-15 naar 15-21. In het tweede kwart scoorden de Oostendenaars dubbel zoveel punten als hun tegenstanders. Met zes punten op rij loodste Thompson Oostende naar een 39-33-rustscore. De Litouwers naderden (46-44) in het derde deel, Desiron rukte zich opnieuw (57-46) los maar ook die kloof van elf eenheden bleef niet op het bord.

Na de vijfde fout van McIntosh tekende Sakic aan het halfuur 57-53 aan. Desiron (69-59) en van der Vuurst (75-63) haalden ook wegens foutenlast het einde niet maar de veelzijdige Angola (23 punten) en de acht minuten onder vier fouten gebukte Thompson (16 punten, 10 rebounds) hielden de tweede zege in deze campagne vast.

Oostende haalde het met 80-66 van de Litouwers en klimt in de tussenstand naar de derde stek.