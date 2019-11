Knettergekke Champions League-avond: Ajax geeft 1-4 uit handen bij Chelsea, Dortmund met al even straffe comeback tegen Inter

De scenarioschrijvers van Hollywood hadden het waarschijnlijk niet beter kunnen bedenken. De vierde speeldag van de Champions League heeft een avond geschonken die de waanzin nabij was. In Londen ging Chelsea van 1-4 naar 4-4 tegen Ajax, dat in één en dezelfde fase twee rode kaarten en een penalty tegen kreeg. In Dortmund leek het bij de rust game over voor Thorgan Hazard en Axel Witsel, tot ze een 0-2-achterstand tegen het Inter van Romelu Lukaku nog ombogen in een 3-2-zege. Het kampioenenbal op zijn best.

Het meest bizarre matchverloop van de avond kwam ongetwijfeld vanuit Londen. Daar stond het na vier minuten al 1-1 tussen Chelsea en Ajax. De Amsterdammers klommen na twee minuten op voorsprong door een ongelukkige eigen goal van Tammy Abraham, maar een domme penaltyfout van Joël Veltman later hing Jorginho de bordjes weer gelijk.

Niet getreurd: de Nederlandse landskampioen was vastberaden om revanche te pakken voor de nipte nederlaag uit de heenmatch en Hakim Ziyech pakte uit met een fabuleuze voorzet op Quincy Promes. Die knikte van dichtbij simpel de 1-2 binnen. En een kwartier later leek alweer Ziyech de match helemaal beslist te hebben. De Nederlandse Marokkaan schilderde de bal van bijna tegen de achterlijn rechtstreeks richting verste winkelhaak. Over het hoofd van Chelsea-doelman Kepa, tegen de verste paal en… tegen het hoofd van een wanhopig grabbelende Kepa, die de bal zo in zijn eigen doel verlengde. Bloedmooie comedy capers.

Ajax krijgt twee keer rood en penalty tegen om één fase

Even na rust stond zowaar 1-4 op het scorebord. Ziyech - wie anders - vond Donny van de Beek voor doel, de Nederlandse middenvelder kreeg wel heel veel ruimte en kon rustig kruiselings binnenleggen. Match gespeeld, zo leek het. De aansluitingstreffer van Azpilicueta, randje buitenspel, leek niet meer dan een voetnoot. Tot minuut 69. In een en dezelfde fase kreeg Ajax twee rode kaarten en een penalty tegen, nadat de ref eerst balvoordeel gaf bij een late tackle van Blind en daarna handspel in de zestien zag van Veltman. Hij bedacht ze allebei met een tweede gele kaart en Jorginho faalde niet vanop de stip.

LEES OOK. Ongezien: Ajax krijgt twee rode kaarten en penalty tegen in één fase en geeft zo 1-4-voorsprong uit handen

Foto: AFP

Met negen werd Ajax twintig minuten lang een kaartenhuisje. Minuut 74: Kurt Zouma kopte op de deklat, Reece James vlamde in de rebound de 4-4 binnen. Minuut 78: een nieuwe scrimmage voor het doel van de Nederlanders. Azpilicueta stond op de juiste plaats in de flipperkast: 5-4… tot de videoref het doelpunt nog ongedaan maakte omdat hij handspel gezien had. Opnieuw 4-4. Michy Batshuayi mocht de Amsterdammers opnieuw de doodsteek komen geven en deed dat nog bijna ook - Ajax-doelman Onana had een ultieme tijgersprong in petto. Het bleef bij 4-4, waardoor Ajax, Chelsea en Valencia, dat Lille met 4-1 klopte, nu allemaal zeven punten tellen in groep H. Dat kon er ook nog wel bij.

Fameuze comeback van Dortmund

Dortmund, met Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, had nog een eitje te pellen met het Inter van Romelu Lukaku na de 2-0 uit de heenmatch. De Duitsers trokken meteen naar voren, maar werden koud gepakt. Lautaro Martinez had de vrijstaande Lukaku niet nodig om de Italianen al vroeg op 0-1 te zetten. De Argentijn was de Dortmund-defensie te snel af en werkte na een knappe ren koel af. De Nerazzuri gaven de thuisploeg een lesje efficiëntie: even voor rust werkte Matias Vecino een nieuwe scherpe counter perfect in het hoekje.

Foto: Photo News

Dortmund reageerde door Inter een hele tweede helft tegen het eigen doel te plakken. Deze keer was er geen houden meer aan. Eerst werkte Achraf Hakimi met een gelukje af - een aanval waar ook Axel Witsel een voet in had. Daarna profiteerde Julian Brandt van nonchalant uitverdedigen bij Inter. De jonge Duitser prikte vanuit een bijna onmogelijke hoek raak. Dertien minuten voor tijd bezorgde opnieuw Hakimi het Signal Iduna Park het delirium: 3-2, erop en erover. In de stand wordt Dortmund tweede met zeven punten, eentje minder dan Barcelona en drie meer dan Inter. Slavia Praag heeft één punt.

Lyon en kapitein Jason Denayer doen goede zaak met oog op achtste finales

Lyon, met Jason Denayer in de basis, won in groep G met 3-1 van Benfica. Joachim Andersen opende heel snel de score, Memphis Depay maakte er nog voor de pauze 2-0 van. Haris Seferovic bezorgde de Portugezen nog de aansluitingstreffer, maar Bertrand Traoré breidde weer uit tot 3-1. Lyon wordt tweede met zeven punten, twee minder dan Leipzig. Zenit is derde met vier punten, Benfica telt er drie.

LEES OOK. Barcelona komt thuis tegen Slavia Praag niet tot scoren, RB Leipzig met anderhalf been in achtste finales Champions League

Uitslagen:

Liverpool-Genk 2-1

Napoli-RB Salzburg 1-1

Chelsea-Ajax 4-4

Dortmund-Inter 3-2

Valencia-Lille 4-1

Lyon-Benfica 3-1

Barcelona-Slavia Praag 0-0

Zenit Sint-Petersburg-RB Leipzig 0-2