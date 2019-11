Robotfoto moet tot doorbraak leiden in sabotagezaak Doel

Het federaal parket verspreidt een robotfoto van een mogelijke dader van de sabotage van kernreactor Doel 4 is, vijf jaar geleden.

Op 5 augustus 2014, intussen vijf jaar geleden, viel de turbine van kernreactor Doel 4 stil door sabotage. Er blijken ook al twee eerdere pogingen tot sabotage te zijn geweest.

‘Op 10 juli vielen er pompen stil die instaan voor de recuperatie van de stoom die water geworden is. Op 31 juli gebeurde hetzelfde, toen heeft iemand op een noodstopknop gedrukt’, maakte het federaal parket vanavond bekend via het VTM-programma Faroek.

De uiteindelijke sabotage, waarbij een afvoerklep voor de olie van een turbine opengezet werd, resulteerde in zo’n 100 miljoen euro economische schade. De dader wordt nog steeds gezocht, het parket verspreidt een robotfoto. Het parket gaat ervan uit dat de dader rechtmatige toegang tot de ruimte had. Een werknemer van Engie, of een onderaannemer.

De robotfoto is van een man die door een toezichter vlak na de feiten opgemerkt werd. Hij maakte volgens de toezichter verdachte opmerkingen. ‘Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril’, klinkt het bij het parket. ‘Het kan ook een veiligheidsbril zijn.’