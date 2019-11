Wout van Aert is Flandrien 2019

Wout van Aert mag zich de Flandrien van 2019 noemen. De renner van Jumbo-Visma werd door zijn collega-wielrenners uitgeroepen tot de beste renner. Van Aert haalde het met een historisch klein verschil van Remco Evenepoel, Philippe Gilbert werd derde.

Van Aert won met één punt voorsprong op de revelatie van het jaar Remco Evenepoel. Bij de vrouwen klopte Sofie De Vuyst Sanne Cant.

Nooit eerder in de zeventien edities van de Flandrien was de strijd zo spannend. ‘Gilbert was mijn favoriet, ik had dit echt niet verwacht’, reageerde Van Aert op het podium. ‘Ik denk dat ik deze trofee op een maand tijd heb verdiend. Van half juni tot half juli heb ik mijn mooiste resultaten neergezet. Ik ben héél blij met deze prijs.’

Van Aert was los de beste Belg van het voorjaar – het seizoen van de flandriens. Constant op niveau - niet terend op die ene hoogschieter na een voorts matig voorjaar zoals Philippe Gilbert. Trouwens, zonder Van Aerts materiaalpech en val was Gilbert in Roubaix nog niet thuis. Het beste moest dan nog komen. Juni: Dauphin in de Dauphiné én meer dan een klasse te sterk op het BK tijdrijden. Juli: De Tour. Locomotief in de ploegentijdrit, verpletterende sprintritwinst tegen Viviani, maar ook uitblinkend in dienst van een ander: lead-outs van één kilometer aan 65 km/u voor Groenewegen, bodyguard van Kruijswijk in de waaiers. Veelzijdigheid troef, klasse te koop. Beste debutant ooit.

Dit alles werd verwezenlijkt in amper 31 koersdagen. Te veel eer voor mààr/wéér een ereplaats. Van Aert is een verdiende Flandrien.

Uitslag

1. Wout van Aert: 506

2. Remco Evenepoel: 505

3. Philippe Gilbert: 481

4. Thomas De Gendt: 304

5. Victor Campenaerts: 289