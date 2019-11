Amerikaanse ambassadeur Sondland getuigt tegen Trump

De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, heeft verklaard dat hij Oekraïne heeft duidelijk gemaakt hoe militaire hulp aan het land afhing van de ijver van Oekraïne om Joe Biden en zijn zoon te onderzoeken.

Sondland is een belangrijke getuige in het impeachment-verhaal dat het presidentschap van Donald Trump bedreigt. Hij bevestigt nu een eerdere getuigenis van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, William Turner, dat Trump inderdaad voor militaire hulp aan Oekraïne een tegenprestatie verwachtte.

Alles hing daarvan af, zou Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de ­Europese Unie, aan Taylor hebben verklaard, aldus Taylor in een eerdere getuigenis. Sondland bevestigt dat nu.

Het bedrag van 391 miljoen dollar, dat het Congres reeds goedkeurde, zou pas worden doorgesluisd na de belofte van Kiev om onderzoeken in te stellen die Trumps mee aan een tweede ambtstermijn konden helpen. Concreet wilde Trump meer te weten komen over bepaalde activiteiten van de Democraten in Oekraïne en meer bepaald van de zoon van zijn Democratische rivaal Joe Biden.

In eerdere verklaringen had Sondland deze ruilhandel tussen Trump en de Oekraïense leiders nog ontkend - wat hem veel lof van Trump opleverde. Maar in een nieuwe getuigenis waar The New York Times over bericht bevestigt hij nu toch dat er een deal moest worden gemaakt tussen militaire hulp dollar enerzijds en ‘dirt’ over Biden anderzijds.

Het is ongehoord dat een president van Amerika militaire hulp afhankelijk zou maken van zijn persoonlijke verkiezingscampagne.