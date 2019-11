Belgische fotograaf Anton Kusters op shortlist Deutsche Börse Photography Foundation Prize

Kusters is een van de vier fotografen die de shortlist van de prestigieuze prijs hebben gehaald. Hij haalde de lijst met zijn reeks 'the blue skies project', dat handelt over het trauma van de Holocaust.

Voor 'the blue skies project' legde Anton Kusters in vijf jaar tijd 177.828 kilometer af doorheen Europa, van Frankrijk en België, over Duitsland en Polen, tot in Rusland en Oekraïne. Hij bezocht een netwerk van 1.078 concentratiekampen verspreid over het Derde Rijk.

In de installatie One Thousand and Seventy-eight Blue Skies brengt Kusters de lucht boven kampen bijeen. Op elk van de 1.078 beelden, allemaal analoog en uniek, staat het nummer van het aantal slachtoffers die gevallen zijn onder die helse hemel, samen met de gps-coordinaten van de plek.