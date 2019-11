Koning Filip stelt Paul Magnette aan als informateur

Koning Filip stelt Paul Magnette, de voorzitter van de PS, aan als informateur. Hij krijgt tot 18 november de tijd voor zijn opdracht.

'Zijne Majesteit de Koning heeft kennis genomen van de conclusies van de preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte die vaststellen dat de basis om een formatiefase te starten onvoldoende is.' Dat meldt het paleis in een persmededeling.

Koning Filip stelt daarom Paul Magnette aan als informateur. De nieuwbakken PS-voorzitter heeft de opdracht aanvaard. Op 18 november brengt hij verslag uit bij de koning.

Hij krijgt dus twee weken de tijd voor zijn opdracht. De PS is als enige partij 'incontournable'. Dat wil zeggen: de partij is zowel nodig voor paars-geel als voor paars-groen (zonder N-VA). De favoriete combinatie van Magnette is paars-groen. Magnette zal nu als informateur onderzoeken of die coalitie levensvatbaar is. Hij is geen formateur, dus een regering vormen, behoort niet tot zijn takenpakket.

Tot vanmorgen hield de PS de boot nog af, zo zei PS-onderhandelaar Jean-Claude Marcourt toch op RTL. 'De PS heeft al voldoende zijn verantwoordelijkheid genomen', zei hij. Het risico is immers dat Magnette zijn voorkeurscoalitie - paars-groen - verbrandt.

Koning Filip heeft alvast niet de keuze gemaakt om tijd te kopen door ministers van Staat aan te duiden. Magnette is als voorzitter van de PS een spilfiguur in deze federale regeringsvorming. 163 dagen na de verkiezingen komt zo toch mogelijk een versnelling in die formatie.