Victor Campenaerts valt op Zesdaagse van Gent 38 jaar oud record van Dirk Baert aan

De slotdag van de 79e editie van de Zesdaagse van Gent staat niet alleen in het teken van het afscheid van Moreno De Pauw. Zondag 17 november zal werelduurrecordhouder Victor Campenaerts in het Kuipke het baanrecord over de 5.000 meter aanvallen. Met 6:13.56 staat dat al sinds 1981 op naam van Dirk Baert.