Moeder van drie kinderen in vijver in Namen aangetroffen

In de vijver van het Louise-Mariepark in Namen is een lichaam aangetroffen, wellicht de moeder van de kinderen die maandag in het water waren terechtgekomen. Het zou om een wanhoopspoging gaan.

Maandag rond 19.00 uur hoorden twee jongeren kinderen roepen. De twee gingen kijken bij de vijver in midden van het park. Daar zagen ze een kind dat levenloos in het water leek te liggen, samen met een vrouw met een ander kind in de armen. Een derde kind bevond zich op de oever, meldde het parket.

Een van de twee getuigen dook in het water om het eerste kind te helpen. Daarna kon hij ook het tweede kind van bij de moeder meenemen. De vrouw weigerde om naar de oever terug te keren. Een voorbijganger voerde een hartmassage uit bij een van de kinderen. Daarna namen de hulpdiensten over.

De 25-jarige vrouw uit Geldenaken (Waals-Brabant) liet thuis een briefje achter waarop ze een verklaring gaf voor haar wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.