Advocaat Vandemeulebroucke naar rechtbank verwezen voor lidmaatschap van criminele organisatie

De raadkamer in Antwerpen heeft zestien verdachten in een drugsdossier naar de correctionele rechtbank verwezen. Onder hen ook advocaat Pol Vandemeulebroucke, die ervan verdacht wordt deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie en van schending van zijn beroepsgeheim.

Het nieuws werd bekendgemaakt door Gazet van Antwerpen en het is intussen bevestigd door het parket.

Het dossier draait volgens Gazet van Antwerpen om de invoer van bijna 1.500 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen en om enkele pogingen tot invoer. Vandemeulebroucke wordt niet vervolgd voor de drugsfeiten, wel zou hij zijn beroepsgeheim hebben geschonden en zou hij deel hebben uitgemaakt van de criminele organisatie. Hij had na zijn arrestatie in dit dossier al te kennen gegeven dat hij niets verkeerd had gedaan.

Van de zestien verdachten werden er vier onder de banden verwezen. Dat betekent dat zij nog steeds zijn aangehouden.

Pol Vandemeulebroucke staat bekend als het enfant terrible van de Antwerpse balie. Hij komt zeker niet voor de eerste keer in het vizier van het gerecht.

In 2002 belandde de advocaat, die optrad in zware dossiers als de zaak-Aquino en de Kasteelmoord, al eens honderd dagen in de gevangenis toen het gerecht hem ervan beschuldigde als advocaat informatie te hebben doorgespeeld aan de bende van drugssmokkelaar Guy D.G. Vandemeulebroucke werd vervolgd, maar vrijgesproken door het hof van beroep in Antwerpen.

In 2012 kwam hij opnieuw in aanvaring met het parket, ditmaal in Gent. Vande­meulebroucke werd samen met zijn toenmalige medewerker ervan beschuldigd informatie uit het strafdossier doorgespeeld te hebben aan criminelen. Hij werd opnieuw vrijgesproken.