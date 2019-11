De U19 van Genk hebben dinsdagmiddag een knappe 0-1-zege behaald op het veld van hun leeftijdsgenoten van Liverpool. De 16-jarige invaller Sam Krawczyk scoorde in blessuretijd het enige doelpunt van de match. Voor Liverpool was het de eerste nederlaag van de campagne. Daardoor staan Genk, Liverpool en Salzburg na vier speeldagen nu alle drie met zeven punten in de groep.