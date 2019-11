Brusselse taxisector organiseert op maandag 26 november nieuwe protestactie

De Brusselse taxisector gaat op maandag 26 november opnieuw demonstreren tegen het uitblijven van een hervorming van de taxisector. De chauffeurs klagen al jaren over de ‘oneerlijke concurrentie’ met Uber.

De stakingsaanzegging werd maandag ingediend. De taxiverenigingen A.T.B., Taxis United en UPETTC zouden hun deelname aan de staking al bevestigd hebben. Taxivereniging FeBeT ondersteunt de staking echter niet, omdat de onderhandelingen met de Brusselse regering nog maar net zijn begonnen.

De Brusselse taxichauffeurs klagen al jaren over de ‘oneerlijke concurrentie’ die Uber met zich zou meebrengen. De Uberchauffeurs, wier wagens staan geregistreerd als limousines, zijn namelijk niet onderworpen aan de regels en de bijbehorende licentie die een taxichauffeur opgelegd krijgt.

De taxisector eist dat de ordonnantie van 1995 over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, de zogenaamde limousines, herbekeken wordt. Die belofte kwam er van de regering, maar actie blijft opnieuw uit.

Brussel-Noord

‘De Brusselse regering heeft in september verklaard dat ze een hervorming voorbereidt om de oneerlijke concurrentie met Uber aan te pakken. Uber interpreteert de wetgeving nog altijd hoe het zelf wil. De taxi’s worden in de steek gelaten’, stelt organisator Ed-Denguir Khalid.

Tijdens de staking op 26 november zullen de taxichauffeurs om 9.30 uur verzamelen aan het station Brussel-Noord en van daaruit naar het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) trekken.

Taxivereniging Febet zegt de actie niet te ondersteunen en benadrukt dat Ed-Denguir Khalid niet meer verbonden is aan de vereniging. ‘Er is geen algemeen draagvlak binnen de sector voor deze nieuwe staking’, klinkt het daar. ‘We zijn nog maar net beginnen onderhandelen met het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. We hebben er geen enkel belang bij om nu te gaan staken.’