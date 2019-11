Iljo Keisse komt met vraagtekens aan de start van Gentse Zesdaagse: “Cavendish is klaar, voor mij is het nog bang afwachten”

Iljo Keisse kan zondag 17 november zijn achtste eindwinst laten optekenen in “zijn” Kuipke. De Gentenaar trekt vanaf dinsdag 12 november in de 79e editie op pad met Mark Cavendish. De Brit reed onlangs nog de Zesdaagse van Londen en komt donderdag al afzakken naar Gent om er samen met Keisse te trainen.

Eigenlijk had Iljo Keisse vanaf 12 november zijn negende eindzege moeten nastreven, ware er niet die noodlottige zaterdagnacht 26 november in 2006. Keisse fietste toen aan de leiding met Robert Bartko toen de 30-jarige Spaanse wereldkampioen Isaac Galvez na een zware val het leven liet in de Gentse wielertempel. De zesdaagse werd toen voortijdig afgeblazen. In 2006 waren er geen winnaars. In 2005 (met Mathew Gilmore), 2007 (Bartko), 2008 (Bartko), 2010 (Peter Schep), 2012 (Glenn O’Shea), 2015 (Michael Morkov) en 2018 (Elia Viviani) was het wel prijs voor de Gentenaar.

“Cavendish is klaar om Gent te rijden. Hij werkte onlangs de Zesdaagse van Londen af en is hyper gemotiveerd om te schitteren”, zegt Keisse. “Wat mezelf betreft, is het nog wat bang afwachten. Ik kwam nog niet in competitie op de piste en viel in Parijs-Roubaix zwaar op mijn elleboog. Daarna moest ik langer dan me lief is revalideren, terwijl iedereen koerste. Op de weg heb ik geen last meer van die blessure, maar of dat ook zo zal zijn in ‘t Kuipke is een andere vraag. Ik moet daar een paar keer per avond die kleine Brit lanceren. Een enorme belasting voor het gewricht, maar we gaan van het beste uit.”

Het wordt drummen om zondag op het podium te kunnen staan. Het deelnemersveld oogt erg mooi. “Zeg dat wel. De Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt werden vorig jaar vierde. De wereldkampioenen ploegkoers zullen er nu wel alles aan willen doen om op het podium te staan. Dan is er nog het koppel Kenny De Ketele en Robbe Ghys. Die zijn het gewoon om met elkaar te rijden en met Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande hebben we nog een stevige concurrent. Als ik goed kan tellen zijn dat dus vier koppels voor drie plaatsen. Het zal dus knokken worden van dag één tot en met zondag.”

Jasper De Buyst wil opnieuw winnen

Keisse en Cavendish zullen onder meer tegenwind krijgen van de Lotto Soudal-renners Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. De Buyst en Van der Sande werden vorig jaar derde in Gent. De Lotto-Soudal-renners mikken dit jaar op de hoogste podiumplaats. Jasper De Buyst mocht in 2013, (met de Duitser Leif Lampater), en in 2014 (met Kenny De Ketele) al eens van de overwinning proeven in ‘t Kuipke.

“In 2018 reed ik voor het eerst met Tosh, nadat we een tijd niet meer op de piste hadden gereden. We hadden er zoveel plezier van, dat we er dit jaar opnieuw staan”, zegt De Buyst. “Mijn laatste competitiedag dateert al van in september. Het is dus afwachten hoe ik voor de dag zal komen. Ik simuleerde op training al enkele wedstrijden, maar in werkelijkheid gaat het er toch heel anders aan toe in ‘t Kuipke. Bovendien brak ik dit wegseizoen mijn schouder. Een gecompliceerde breuk, die nu wel volledig geheeld is. Maar op de weg los je niet af met de hand en maak je niet al te veel bewegingen met de schouder. Na één avond zal ik het wel al weten. Hoe graag ik ook de Zesdaagse van Gent rijd, ik weet wel nog hoe veel pijn je hebt op zondagavond.”

De Buyst en Van der Sande zijn kandidaat-winnaars, maar zo zijn er nog een handvol. “Ik verwacht van de gevestigde waarden natuurlijk veel tegenstand van Keisse, De Ketele en de wereldkampioenen Kluge en Reinhardt, maar vergeet ook de jonge renners niet. Zelf kwam ik als jonge snaak ook aan de deur kloppen. Het zal bikkelen worden met dit sterke deelnemersveld.”

Moreno De Pauw neemt afscheid

“Naast Iljo Keisse/Mark Cavendish en Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande komen er nog een pak interessante duo’s aan de start”, stelde matchmaker Christophe Sercu dinsdag op de persvoorstelling van 79e editie van de Gentse zesdaagse in het stadhuis van Gent. “Zo hebben we de wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt weten te overtuigen om opnieuw naar ‘t Kuipke af te zakken. De Duitsers vielen vorig jaar net naast het podium. Kenny De Ketele zal in Gent rondfietsen met zijn vaste maatje Robbe Ghys. De voormalige Europese kampioenen werden vorig jaar tweede en gaan voor een eerste overwinning in Gent.”

“Gerben Thijssen krijgt Moreno De Pauw aan zijn zijde. Laatstgenoemde neemt op zondagavond 17 november afscheid van de wielersport. Het koppel zal in de zesdaagse gaan voor de nevennummers en voornamelijk tijdens de disciplines tegen de klok. De Pauw wil nog wat records scherper stellen. Met de Nederlander Wim Stroetinga en Lindsay De Vylder werd ervaring aan jeugdig enthousiasme gekoppeld. Otto Vergaerde gaat op pad met Jules Hesters, terwijl Fabio Van Den Bossche steun krijgt van de Deen Marc Hester. Jonas Rickaert trekt met de Nederlander Roy Pieters het ovaal op. Alle renners die ik contacteerde zijn hyper-gemotiveerd, zodat ik een sportieve strijd verwacht.”

Wie getuige wil zijn van de Zesdaagse van Gent en nog geen tickets heeft voor de “Gentse Feesten van de winter” zal zich moeten reppen. Er zijn nog slechts een honderdtal kaartjes over.

Het programma van de 79e editie van de Zesdaagse van Gent:

Dinsdag 12 november:

18u30: Start Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling 79e Zesdaagse van Gent

20u25: Startschot zesdaagse

20u30: Puntenkoers

20u45: Puntenkoers

21u05: Ploegafvalling

21u25: Tijdrit

21u45: Ploegkoers (45 minuten)

22u55: Derny (Reeks 1)

23u10: Supersprint

23u25: Derny (2e reeks)

00u15: Ploegkoers (25 minuten)

00u50: Einde

Woensdag 13 november:

18u00: G-Sport

18u20: Toekomstzesdaagse

19u40: G-Sport

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers (45 minuten)

22u30: Pauze

22u55: Derny (1e reeks)

23u10: Supersprint

23u25: Derny (2e reeks)

23u40: Scratch

23u50: Tijdrit (500 meter)

23u20: Derny (finale)

00u15: Ploegkoers (30 minuten)

00u50: Einde

Donderdag 14 november:

18u30: Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers (45 minuten)

22u25: Pauze met Laura Lynn

22u45: Derny (1e reeks)

23u00: Supersprint

23u15: Derny (2e reeks)

23u30: Scratch

23u40: Tijdrit (500 meter)

00u05: Ploegkoers (30 minuten)

00u45: Derny (3e reeks)

01u05: Einde

Vrijdag 15 november:

18u30: Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers ‘Memorial Patrick Sercu’ (60 minuten)

22u40: Pauze met Silvy De Bie

23u00: Derny (1e reeks)

23u15: Supersprint

23u30: Derny (2e reeks)

23u45: Puntenkoers vrouwen

00u20: Tijdrit (500 meter)

00u45: Derny (3e reeks)

01u15: Einde

Zaterdag 16 november:

18u15: Scratch vrouwen

18u30: Toekomstzesdaagse

19u30: Tempo race vrouwen

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u50: Ploegafvalling

21u10: Tijdrit (166 meter)

21u30: Afvalling vrouwen

21u40: Ploegkoers (45 minuten)

22u30: Pauze met Garry Hagger

22u50: Derny (1e reeks)

23u05: Supersprint

23u20: Derny (2e reeks)

23u35: Puntenkoers vrouwen

00u10: Tijdrit (500 meter)

00u35: Ploegkoers (25 minuten)

01u05: Einde

Zondag 17 november:

12u05: Finale Toekomstzesdaagse

13u15: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

13u35: Puntenkoers

13u50: Puntenkoers

14u05: Tijdrit (500 meter)

14u30: Afscheid Moreno De Pauw

14u35: Recordpoging Victor Campenaerts

14u50: Ploegafvalling

15u10: Derny (Reeks 1)

15u25: Supersprint

15u40: Derny (Reeks 2)

15u55: Scratch

16u05: Tijdrit (166 meter)

16u30: Finale met een uur ploegkoers

17u45: Huldiging podium Zesdaagse van Gent

18u00: Einde 79e Zesdaagse van Gent .