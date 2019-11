‘Op welke planeet leeft Paul Magnette eigenlijk?’ N-VA en PS: hard tegen hard

Een nieuwe campagne van N-VA op sociale media toont nogmaals hoe moeilijk de opdracht van koning Filip is. De N-VA gaat tekeer tegen de ‘PS-framing’.

De federale formatie zit in een impasse. Noch de N-VA, noch de PS wil nu aan zet komen en een poging ondernemen om een regering te vormen. De strijd tussen de twee partijen wordt op alle fronten gevoerd: op televisie, radio en ook op … Twitter, waar de toon net ietsje forser mag zijn, zo blijkt. PS-voorzitter Paul Magnette tweette gisteren dat ‘zij die deze sociale en politieke crisis hebben veroorzaakt waarin we ons nu bevinden, beter zouden onthouden dat het naleven van beloftes aan de kiezer de essentie van democratie is’.

Als repliek vuurde de N-VA vanmiddag een boodschap op Twitter af, om die ‘PS-framing’ te counteren. ‘Op welke planeet leeft Paul Magnette eigenlijk?’, staat er te lezen op de account van de N-VA:

Op welke planeet leeft @PaulMagnette eigenlijk? In realiteit waren er nog nooit zoveel mensen aan de slag, werden uitkeringen opgetrokken en steeg de reële koopkracht.?? pic.twitter.com/rrLo8DDgKf — N-VA (@de_NVA) November 5, 2019

Koning Filip onderneemt tegelijkertijd een poging om uit de impasse te geraken. Hij ontving gisteren en vandaag alle partijvoorzitters in een strak tempo. De koning is nu aan zet, maar hij zal op eieren moeten lopen. Er is helemaal geen consensus onder de voorzitters over de te volgen weg.