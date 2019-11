VRT-personeel gaat betogen aan de voordeur van de Vlaamse regering

Op 5 december organiseren de vakbonden en de personeelsleden van de VRT een optocht naar het Martelaarsplein waar de Vlaamse regering huist.

‘Het is de bedoeling om met camera’s, ploegen en decorstukken naar het plein te verhuizen en vandaaruit uit te zenden’, zegt Michelle Graus van ACOD VRT. De vakbond kondigde de actie gisterenavond aan op een bijeenkomst van Hart boven hard. ‘Het is het begin van een hele campagne.’

De VRT-personeelsleden willen met die actie aan de regering duidelijk maken dat ze niet alleen onderhandelt met één CEO over de toekomst van de openbare omroep, 'maar ook met 2.000 personeelsleden en de hele samenleving’.

Ze hopen dat ook niet-personeelsleden ('mensen die de omroep genegen zijn') zich gaan aansluiten bij hun optocht.

‘Een sterke openbare omroep is belangrijk voor een gezonde democratie’ zegt Graus. ‘En uit het regeerakkoord leiden we af dat er een serieuze aanslag op de omroep dreigt. Dat regeerakkoord legt de VRT 12 miljoen euro aan besparingen op. Volgens berekeningen van de VRT-directie zouden die door extra maatregelen kunnen oplopen tot 40 miljoen euro. Bovendien krijgt de VRT een heleboel inhoudelijke beperkingen opgelegd. Zo mag de VRT niet meer meedingen naar uitzendrechten voor sportwedstrijden en niet meer meegaan in het opbod voor exclusieve contracten voor schermgezichten en moet de omroep meer inzetten op neutraliteit.

Aan de website dewereldmorgen zegt Michelle Graus ook dat de vakbond vreest dat de Vlaamse regering van de VRT een propagandazender wil maken. 'Jambon en De Wever willen de openbare omroep misbruiken als propagandazender. Propaganda voor hún nationalistisch gedachtegoed.”

De actie staat gepland om 5 december in de namiddag omdat die dag een mediacommissie plaatsvindt. Er loopt nog een stakingsaanzegging tot eind januari. ‘Voorlopig zien we nog geen reden om te staken. Maar veel hangt af van hoe de regering de komende weken reageert en of ze oor hebben naar onze zorgen’, aldus nog Graus.