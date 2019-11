Neymar staat daags voor match tegen Club Brugge weer op trainingsveld

Een dag voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge is Neymar Junior opnieuw op het trainingsveld verschenen bij Paris Saint-Germain. Hij deed dat voorlopig nog individueel en komt nog niet in aanmerking voor de wedstrijd van woensdag tegen Club. De Braziliaan was enkele weken out met een hamstringblessure.

Trainer Thomas Tuchel recupereert zijn kapitein Thiago Silva (ziek tegen Dijon). In principe is ook middenvelder Marco Verratti (kuit) opnieuw beschikbaar. Naast hem is Ander Herrera onzeker met een enkelblessure. Maar in vergelijking met de heenmatch op Club is de Senegalees Idrissa Gueye (ex-Everton) weer fit. Hij zou de voorkeur krijgen op Herrera.

Rechtsachter Thomas Meunier is nog steeds out met de dijblessure die hij opliep in Jan Breydel. Zijn plaats wordt ingenomen door de jonge Fransman Colin Dagba. Voorin zou Mauro Icardi nog steeds de voorkeur krijgen op de herstelde Edinson Cavani.