Axa blokkeert 80.000 bankkaarten van klanten

80.000 debetkaarten van Axa die in december zouden vervallen, zijn door een fout geblokkeerd en niet meer bruikbaar om betalingen uit te voeren in winkels.

Het gaat om 10 procent van de klanten van Axa Bank, zo meldt woordvoerster Lisa Pieters dinsdag.

Mensen met zo’n kaart kunnen wel nog geld afhalen aan een Axa-bankautomaat of in het kantoor. ‘We raden betrokken klanten aan om voorlopig een andere debet- of kredietkaart te gebruiken, of om digitaal (Payconiq) of via de banking app te betalen’, aldus Pieters.

De woordvoerster benadrukt dat de nieuwe debetkaarten sowieso onderweg zijn, maar dat de bank alle mogelijkheden onderzoekt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het probleem.