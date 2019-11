Twee jaar na #metoo wagen ook series zich aan het thema

Twee jaar nadat de hashtag een storm ontketende, gaan ook televisiemakers met #metoo aan de slag. Hun series leren ons iets over hoe belangrijk de beweging is.

Op Netflix is Unbelievable een hit. De serie – gemaakt na de #metoo-storm – vertelt het waargebeurde verhaal van de 18-jarige Marie, die slachtoffer wordt van verkrachting, maar niet geloofd wordt. Cultuurredactrice Valerie Droeven legt uit waarom het zo belangrijk is dat televisiereeksen zulke verhalen vertellen.

Spoiler alert. In deze podcast worden belangrijke plotlijnen van Unbelievable weggegeven.

