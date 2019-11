Vrouw gedood door ex-vriend in Wevelgem

Een vrouw is dinsdag om het leven gebracht in een woning in Wevelgem. Vermoedelijk werd ze gedood door haar ex-vriend.

De vrouw werd vermoedelijk dinsdagochtend om het leven gebracht in het huis van haar moeder. Ze hield zich daar schuil omdat de vermoedelijk dader haar al enkele maanden belaagde. Het koppel was al enige tijd uit elkaar, maar eerder al stond hij al meerdere malen voor haar deur met een groot mes. Iedere keer belde ze de politie en werd hij opgepakt. ‘Twee uur later was hij terug vrij, we hebben altijd al gevreesd dat dit zo zou eindigen’, zegt haar schoonbroer.

Het is niet duidelijk of de ex-vriend nog op vrije voeten is. De politie bevestigt het overlijden, maar kan in belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven.

In Deerlijk voeren politie en parket onderzoek naar een geparkeerde wagen op een parking nabij de E17. Er is sprake van bloedsporen, het is niet ondenkbaar dat dit voertuig gelinkt is aan de moord. Mogelijk gaat het om de vluchtwagen van de dader.

Vijf maanden geleden ook dodelijk incident

Opvallend is dat dezelfde straat vier maanden geleden al opgeschrikt werd door een dodelijk incident. Toen opende een agent het vuur op een dolgedraaide man die hem wou aanvallen met een schroevendraaier. De man werd toen ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleefde het schietincident niet.