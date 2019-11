Geweld tegen Brusselse brandweer blijft toenemen

Het aantal gerapporteerde gevallen van agressie tegen de Brusselse brandweer blijft stijgen. Ging het in 2014 nog maar over 4 feiten, dan waren dat er tot medio oktober van dit jaar al 32. Dat maakte bevoegd staatssecretaris Pascal Smet bekend in het Brussels Parlement, zo bericht Bruzz. De cijfers worden bevestigd op het kabinet van Smet.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet alleen om fysiek geweld, maar ook om verbale agressie, beledigingen, bedreigingen en seksuele toespelingen.

In 2014 werd van zulke feiten 4 keer melding gemaakt. Een jaar later was dat al 11 keer. Na een terugval in 2016 (5 feiten) werd een enorme toename gerapporteerd in 2017 (21 feiten). En dit jaar werden tot midden oktober zelfs al 32 gevallen gerapporteerd.

'We ervaren dagelijks meer agressie’, bevestigde Walter Derieuw, de woordvoerder van de brandweer- en ambulancediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, begin dit jaar al tegen De Standaard. Frank Van Overwalle, sociaal psycholoog verbonden aan de VUB, zei toen dat brandweerlui en ambulanciers aangevallen worden omdat ze een representatie zijn van de macht. ‘Vaak gaat het om mensen van vreemde origine. Ze voelen zich soms ontheemd en willen zich afzetten tegen de Belgische Staat. Ook hulpverleners zijn daar een onderdeel van. Zij dragen een uniform en representeren de staat, ook al zijn ze niet bedreigend.’

De Brusselse regering zoekt intussen samen met de brandweer naar oplossingen, zo verklaarde Smet (one.brussels), staatssecretaris voor onder meer Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, in het Brussels parlement. Het gaat dan om bijstand van de politie, een interne procedure voor individuele bescherming en het systematisch neerleggen van klachten. Ook de inzet van camera’s tijdens interventies wordt bestudeerd.