Nieuwe topman wil meer geld voor WADA: “Veertig miljoen per jaar volstaat niet”

De werkingsmiddelen van het Wereldantidopingagentschap WADA moeten omhoog. Dat vertelde de nieuwe baas van de organisatie, de Poolse minister van Sport en ex-atleet Witold Banka, dinsdag tijdens een WADA-conferentie in Katowice.

“Als men wil dat het WADA zijn opdrachten kan uitvoeren en voor een zuivere sport zorgt, dan hebben we meer budget nodig”, zei Banka, die op 1 januari 2020 de Schot Craig Reedie opvolgt. “Veertig miljoen dollar per jaar volstaat niet. Voetbalclubs beschikken over meer geld.”

Het WADA krijgt zijn financiering voornamelijk van regeringen en het Internationaal Olympisch Comité. In 2017 bedroeg het budget 30 miljoen dollar, tegen 2022 wordt dat opgetrokken tot 44 miljoen dollar (39,5 miljoen euro).

In zijn toespraak onderstreepte Banka dat hij er alles aan wil doen om valsspelers en bedriegers uit de sport te weren. “Ik ga mijn best doen om de zuivere atleten te beschermen. De nieuwe strijd tegen doping begint vandaag.”

Banka is een voormalige 400 meterloper die zich omschoolde tot politicus. Hij is met zijn 35 lentes de jongste WADA-voorzitter ooit en haalde het in mei van de Dominikaanse ex-zwemmer Marcos Diaz. Bij de verkiezing van de Europese kandidaat voor het voorzitterschap in januari versloeg Banka onder meer toenmalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Het voorzitterschap van het WADA gaat sinds de oprichting in 1999 om beurten naar een kandidaat van de lidstaten en naar een kandidaat vanuit het IOC, zoals Reedie er één was.