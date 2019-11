Opnieuw Italiaans dorp dat gratis huizen aanbiedt

De voorbije jaren is op meerdere plaatsen in Italië beslist om huizen te verkopen voor een prikje, vaak niet meer dan één euro. Dat om het bevolkingsaantal weer te doen toenemen. De gemeente Cammarata, op Sicilië, gaat nog een stapje verder en geeft de huizen gratis weg. Onder één belangrijke voorwaarde.

Zungoli in de regio Campanië, en Gangi, Mussomeli en Sambuca op Sicilië zijn enkele dorpen waar de voorbije al huizen zijn verkocht voor niet meer dan één euro. Opvallende maar geslaagde initiatieven om nieuwe inwoners te lokken.

En dat is wat ook Vincenzo Giambrone, de burgemeester van het Siciliaanse Cammarata, wil doen. Hij gaat zelfs een stapje verder en biedt de huizen gratis aan. Zo wanhopig is hij om zijn geboortestad te redden. Al drie jaar is hij bezig aan zijn plan, beginnende bij het overtuigen van eigenaars om hun leegstaande en verloederde huizen aan hem te verkopen zodat hij ze gratis aan nieuwkomers kan geven.

‘Ik kan er niet tegen om deze prachtige gemeente leeg te zien en in een ruïne te zien veranderen. Het doet me pijn’, zei hij aan CNN Travel. ‘De eigenaren zijn zich niet bewust van de schade die ze aanrichten door de huizen zo te laten vervallen. Het laat een diep litteken achter op het stadsbeeld.’

Gratis, met voorwaarden

Volgens Giambrone zijn er op dit moment zo’n twaalf leegstaande huizen beschikbaar, en mogelijk komen daar weldra nog meer bij. Er staan immers nog zeker honderd andere huizen leeg in het oudste deel van de gemeente. ‘Nu kunnen we eindelijk nieuwe inwoners aantrekken om de huizen te renoveren en het historische centrum nieuw leven in te blazen’, klinkt het.

Maar, er zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden. Nieuwe inwoners moeten het pand binnen de drie jaar renoveren. Ze moeten een soort borg van 5.000 euro betalen. Van zodra de renovatie volledig voltooid is, krijgen ze dat geld integraal terug. Daarnaast moeten ze duidelijke (ver)bouwplannen indienen.

Wie maakt kans?

Hoewel iedereen kans maakt, krijgen jonge gezinnen met kinderen wel voorrang. Koppels die daar een kind krijgen, ontvangen zelfs een bonus van 1.000 euro. Nieuwe eigenaren mogen de gebouwen transformeren in een privéhuis, een B&B, een hotel, een winkel of zelfs een restaurant.

Zo maakt Cammarata nu deel uit van een grote groep authentieke Italiaanse dorpen die vechten tegen verval. Meer informatie over de gratis huizen vind je op de officiële website van de gemeente.