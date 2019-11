Nu de partijvoorzitters het over geen enkel onderhandelingsscenario eens zijn, krijgt de koning de hete aardappel doorgeschoven. Maar hij zal op eieren moeten lopen.

‘De koning heeft de regie nu helemaal in handen’, zegt een onderhandelaar. Dat is nog een zachte omschrijving voor de aartsmoeilijke klus die de koning vandaag in de schoot geworpen krijgt ...