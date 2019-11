Lady Gaga opnieuw op het witte doek in film over Gucci-moord

Lady Gaga zal de hoofdrol vertolken in de nieuwe film van Ridley Scott over de moord op Maurizio Gucci, erfgenaam van de Italiaanse modefamilie.

Lady Gaga heeft schijnbaar de acteermicrobe te pakken nadat haar filmdebuut in A star is born erg positief werd onthaald, en haar zelfs een Oscarnominatie opleverde. Hollywood Reporter meldt dat de zangeres binnenkort opnieuw op de filmset staat.

Deze keer zal ze in de huid kruipen van Patrizia Reggiani, de Italiaanse vrouw die achttien jaar in de gevangenis zat voor het beramen van de moord op toenmalig Gucci-topman Maurizio Gucci, een kleinzoon van Guccio, de oprichter van het gelijknamige modehuis.

Reggiani, die door de pers de zwarte weduwe werd genoemd, had in 1995 opdracht gegeven tot de moord op haar ex-man omdat ze ontevreden was met het bedrag dat Maurizio haar had uitbetaald na hun scheiding. Het koppel heeft ook twee dochters samen, Alessandra en Allegra. Zij pleitten bij de rechter dat hun moeder niet zou worden veroordeeld, en dat een hersentumor die drie jaar voor de feiten werd verwijderd, een impact zou hebben gehad op haar persoonlijkheid. Reggiani moest in 1998 toch naar de cel, maar zou in 2016 vervroegd vrijkomen wegens goed gedrag.

De film wordt geregisseerd door Ridley Scott (Alien, Blade runner, Gladiator). Hij baseert zich voor het script op het boek van Sara Gay Forden over de zaak. Een titel of releasedatum voor de film is er nog niet.