NBA. Devin Booker gaat los en Philadelphia is zijn ongeslagen status kwijt, Golden State wint nog eens

Philadelphia heeft maandagavond zijn eerste nederlaag in het nieuwe NBA-seizoen geleden. De 76ers gingen met 114-109 onderuit in Phoenix en speelden zo als laatste ploeg hun ongeslagen status kwijt.

Devon Booker was de grote man bij de thuisploeg. De 23-jarige guard maakte 40 punten, bijna twee keer zoveel als ploegmaat Ricky Rubio (21 ptn). Bij de Sixers kwam Al Horford tot 32 punten. Philadelphia had zijn eerste vijf wedstrijden gewonnen maar moet nu aan de top van de Eastern Conference Miami naast zich dulden.

In de Western Conference kon de krasselende kampioen Golden State nog eens vieren. De Warriors, die een rist geblesseerde spelers missen, hielden voor eigen publiek Portland af. Rookie Eric Paschall leidde zijn team met 36 punten en 13 rebounds naar de 127-118 overwinning. Damian Lillard, sterkhouder bij de Trail Blazers, tekende voor 39 punten.

Met twee overwinningen in zeven wedstrijden blijft Golden State wel onderin het klassement bengelen. Dat wordt in het Westen aangevoerd door de LA Lakers, die maandagavond niet in actie kwamen.

Uitslagen:

Washington - Detroit 115-99

Brooklyn - New Orleans 135-125

Memphis - Houston 100-107

Minnesota - Milwaukee 106-134

Phoenix - Philadelphia 114-109

Golden State - Portland 127-118

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 5 1 0.833

. Miami 5 1 0.833

3. Boston 4 1 0.800

4. Milwaukee 5 2 0.714

5. Toronto 4 2 0.667

6. Charlotte 3 3 0.500

. Indiana 3 3 0.500

8. Brooklyn 3 4 0.429

9. Atlanta 2 3 0.400

10. Detroit 3 5 0.375

11. Orlando 2 4 0.333

. Washington 2 4 0.333

. Cleveland 2 4 0.333

14. Chicago 2 5 0.286

15. New York 1 6 0.143

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 5 1 0.833

2. Phoenix 5 2 0.714

. LA Clippers 5 2 0.714

4. Denver 4 2 0.667

. Minnesota 4 2 0.667

. San Antonio 4 2 0.667

. Dallas 4 2 0.667

8. Utah 4 3 0.571

. Houston 4 3 0.571

10. Portland 3 4 0.429

11. Oklahoma City 2 4 0.333

12. Sacramento 2 5 0.286

. Golden State 2 5 0.286

14. Memphis 1 5 0.167

15. New Orleans 1 6 0.143

Programma van dinsdag:

Charlotte - Indiana

Cleveland - Boston

Atlanta - San Antonio

Oklahoma City - Orlando

Chicago - LA Lakers

Denver - Miami