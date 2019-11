Maandag blikte Jos Verstappen in de talkshow ‘Peptalk’ op de Nederlandse betaalzender Ziggo terug op het voorbije raceweekend van zijn zoon Max.

Max Verstappen deed het afgelopen weekend niet onaardig in Austin met een derde plaats als resultaat in de race. De jonge Nederlander liet zich echter niet alleen op de baan opmerken maar ook in de pers.

Na de kwalificatie kreeg hij het aan de stok met Lewis Hamilton en na afloop van de race had hij voor Ferrari ook nog wat straffe uitspraken in petto.

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie ging het er heftig aan toe tussen Verstappen en Hamilton toen de Mercedes-rijder iedereen passeerde om zo een goede positie te vinden voor een snel rondje.

Zondag na de race vertelde hij dat dit het resultaat was als Ferrari niet vals speelde, het hoeft geen uitleg dat die uitspraak de gemoederen stevig beroerde.

Jos Verstappen kwam tijdens ‘Peptalk’ nog kort terug op de uitspraken van zoonlief.

"Max rijdt voor Red Bull en verdedigt Red Bull. Dat is zijn team. Hij denkt niet wat er over twee jaar gaat gebeuren, dan ziet hij dan wel,” aldus Jos.

"Ik denk verder dat Max een hele sterke race heeft gereden. De start was ontzettend goed, dat gaat de laatste tijd ook wel beter. Hij haalt Vettel buitenom in, dat was prima.”

Over het akkefietje met Hamilton tijdens de kwalificatie vertelt Jos het volgende: “Max is iemand die de kaas niet van zijn boterham laat eten. Dat heeft hij altijd gedaan in zijn carrière, dat doet hij goed.”

Verstappen senior was dan weer minder te spreken over het feit dat Max zijn ongenoegen in de pers ventileerde maar hij heeft er alle vertrouwen in dat hij dat nog wel onder de knie krijgt.

“Ik heb het er wel met Max over gehad, ik denk niet dat hij het de volgende keer via de pers moet spelen. Hij moet gewoon zijn dingetje doen op het circuit, zoals hij aanvankelijk ook deed. Als er vervolgens over gesproken wordt, moet hij gewoon zeggen: ‘Ik weet van niks’. Dat leert hij wel hoor,” grapte Jos.

