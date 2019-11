Grootschalig onderzoek door journalisten legt vervuiling Canadees drinkwater bloot

Foto: LuAnn Hunt on Unsplash

Honderdduizenden Canadezen werden zonder het te weten blootgesteld aan hoge loodconcentraties in hun drinkwater. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van journalisten en universiteiten.

In sommige scholen en kinderdagverblijven bleek het loodgehalte zo hoog dat het volgens onderzoekers de gezondheid van de kinderen zou kunnen schaden.

Veiligheidsrichtlijn overschreden

Het was niet de Canadese overheid die het probleem aan het licht bracht, maar het waren de media. Een jaar lang verzamelden meer dan 120 journalisten verbonden aan universiteiten en 10 mediaorganisaties testresultaten over de blootstelling van burgers aan lood in 11 Canadese steden.

Om die informatie te verkrijgen, diende het mediaconsortium via de Wet op Openbaarheid van Bestuur meer dan 700 aanvragen naar onderzoeksresultaten in. Verder werden honderden stalen bij mensen thuis genomen. In totaal werden meer dan 79.000 testresultaten verzameld.

Van de 12.000 testen die sinds 2014 werden uitgevoerd, bleek in een derde van de gevallen(33%) de nationale veiligheidsrichtlijn van 5 looddeeltjes per miljard overtroffen.

Gebrek aan nationale aanpak

In het federale Canada, dat zijn natuurlijke rijkdom onder meer als toeristische trekpleister aanprijst, beschikt niemand over een nationaal mandaat om het drinkwater op lood te testen. ‘Omdat er geen federaal toezicht is, doet iedereen wat hij wil’, reageerde hoogleraar engineering, Michèle Prévost. Veel waterproviders testen het water helemaal niet. En als onderzoeksbureaus al eens een staal nemen, worden de inwoners zelden op de hoogte gebracht van besmetting.



Canadese ambtenaren uit gebieden waar een hoog loodgehalte werd gemeten, zegden intussen dat ze beseffen dat loden buizen het drinkwater kunnen vervuilen. Ze verzekerden dat aan de van de verouderde infrastructuur wordt gewerkt.