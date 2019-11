Konstanzer Konzilspreis voor Mohamed El Bachiri

Mohamed El Bachiri, auteur van 'Een Jihad van liefde', wint de Europese Konstanzer Konzilspreis.

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen Loubna Lafquiri bij de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016.

Dag op dag negen maanden later hield hij in het VRT-programma De Afspraak een beklijvende toespraak, waarin hij een boodschap van verzoening verkondigde en opriep tot een jihad van liefde. Dat werd ook de titel van het boek dat schrijver David Van Reybrouck distilleerde uit een interview van twaalf uur. El Bachiri praat daarin over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. ‘Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven’, liet hij destijds optekenen.

Toleranter Europa

Met zijn verbindende boodschap van liefde en medemenselijkheid raakte El Bachiri miljoenen mensen. Die boodschap wordt nu bekroond met de Konstanzer Konzilspreis.

De Konstanzer Konzilspreis wordt elke twee jaar uitgereikt aan mensen die bijdragen aan een toleranter Europa. Volgens de jury levert El Bachiri met Een jihad van liefde ‘een bijzondere bijdrage aan het debat over de Europese toekomst’. Aan de onderscheiding is een geldbedrag van €10.000 verbonden. De prijs werd eerder toegekend aan de Zwitserse schrijver en professor Adolf Muschg (2015) en de Duitse kardinaal Reinhard Marx (2017).

Van 'Een jihad van liefde' werd intussen ook een theaterbewerking gemaakt. Op 7 november stelt Bachiri zijn nieuwe werk De odyssee van Mohamed voor.