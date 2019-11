Louis Tobback waarschuwt voor klimaat van antipolitiek

Oud SP.A-voorzitter Louis Tobback roept politici van alle partijen 'met een democratische ingesteldheid' op 'zich niet verder te laten kleineren en met grote overtuiging hun door het algemeen belang ingegeven idealen te verdedigen'.

Tobback lanceerde zijn oproep tijdens een viering waarop hij uit handen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de titel van Leuvens ereburgemeester ontving.

Jongeren worden ontmoedigd

Politici moeten volgens Tobback niet langer toelaten dat ze alle dagen om commerciële motieven door de modder worden gesleurd in tv-uitzendingen, kranten of tijdschriften. De actuele situatie ontmoedigt jongeren om in de politiek te stappen. 'Doe niet aan zelfkastijding zoals we dagelijks kunnen vastellen, maar reageer daartegen. Aarzel niet om voor je standpunt op te komen, je idealen te verdedigen, maar loop niet voortdurend achter verzuurden en malcontenten aan. Laat merken dat jij het algemeen belang nastreeft', klonk het.

Recent nog kwam het optreden van politici in entertainmentprogramma's weer ter sprake na de passage van vijf Vlaamse politieke kopstukken in het VTM-programma Make Belgium great again. Hilde Crevits (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), John Crombez (SP.A), Alexander De Croo (Open VLD) en Ben Weyts (N-VA) werden onverwacht geconfronteerd met de nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers. Deze krant stelde zich onder meer de vraag of een optreden in een dergelijk programma niet eerder leidt tot antipolitiek.

Creëer zelf draagvlak

Politici moeten volgens Tobback ook niet wachten tot er een draagvlak bestaat om standpunten te verdedigen. Hij verwees hierbij expliciet naar de bouwstop. 'Je moet het draagvlak zelf creëren door je ideeën goed uit te leggen', aldus Tobback.

In zijn toespraak riep hij de Vlaamse regering ook op om de bestuurskracht van steden te vergroten. 'Voor een stad als Leuven worden omwille van het stijgend aantal inwoners de problemen te groot. Het is niet alleen noodzakelijk dat steden over een groter grondgebied kunnen beschikken. Ook de bevoegdheden dienen verruimd te worden. Vlaanderen moet de keuze maken tussen een evolutie naar een volledig volgebouwd grondgebied die het gaat besturen als één stad, of de creatie van voldoende krachtige stedelijke entiteiten die in staat zijn om hun toekomst te maken', aldus Tobback, die voor de tweede keuze gaat.