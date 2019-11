Aardbeving treft Chili tijdens protesten in Santiago

In het centrum van Chili vond maandag een aardbeving plaats met een magnitude van 6, meldt het Amerikaanse Geofysisch Instituut USGS.

De aardbeving deed zich voor om 18.53 uur lokale tijd (22.53 uur in België) in de regio’s Coquimbo, Valparaíso en het grootstedelijk gebied dat Santiago omvat, stelt het nationaal seismologisch centrum (CSN). Het epicentrum bevond zich op acht kilometer ten zuidoosten van Illapel in het noorden van het land, op een diepte van 65 kilometer.

Paniek tijdens protesten

De beving was te voelen in de hoofdstad Santiago. Daar waren opnieuw tienduizenden demonstranten op straat gekomen om te betogen tegen de regering van de neoliberale president Sebastian Piñera. Die sociale protesten braken in oktober uit, kostten al aan twintig mensen het leven en leidden recent tot de verplaatsing van de VN-klimaattop van Chili naar Madrid. Op het moment van de beving ontstond paniek bij de demonstranten, stelde een journalist van AFP ter plaatse vast.

Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers of schade