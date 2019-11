John Bercow wordt opgevolgd door Labour-politicus

Labour-politicus Lindsay Hoyle is de nieuwe ‘Speaker of the House’. Er waren vier stemrondes nodig in het Britse Lagerhuis om een opvolger aan te duiden voor John Bercow.

Bercow nam vorige week na tien jaar dienst afscheid als ‘Speaker of the house’. Het Lagerhuis kwam maandag bijeen om een voorzitter aan te duiden uit zeven kandidaten.

Labour-parlementslid Lindsay Hoyle kreeg van bij het begin van alle kandidaten de meeste stemmen achter zijn naam, maar de 62-jarige politicus had pas na vier stemrondes ook de vereiste helft van de stemmen. Bij de eerste stemronde vielen twee kandidaten met de minste stemmen af, daarna telkens een en Harriet Harman gooide na de tweede stemronde zelf de handdoek in de ring.

In de vierde en finale stemronde ging het uiteindelijk nog tussen Hoyle en Chris Bryant. Van de 540 uitgebrachte stemmen waren er 325 voor Hoyle, en 213 voor Bryant. Een grote verrassing was de overwinning van Hoyle niet. Hij was al tien jaar de eerste adjunct van Bercow en werd gezien als topfavoriet.

Man van het midden

Hoyle kent het klappen van de parlementaire zweep. Hij zit al sinds 1997 in het Lagerhuis. Hij vertegenwoordigt het district Chorley, in het noordwesten van Engeland. Hoyle heeft nooit willen zeggen hoe hij in 2016 stemde. In zijn kiesdistrict, dat al decennia in handen van Labour is, stemde bijna 57 procent voor de Brexit.

Hij heeft de reputatie een man van het midden te zijn. Hij heeft goede contacten bij alle partijen en hij heeft beloofd dat hij een minder polariserende speaker zal worden dan Bercow. ‘Ik zal neutraal en transparant zijn', herhaalde hij ook in zijn dankspeech. 'Het Lagerhuis zal veranderen, maar dan wel ten goede.'

Hoyle bedankte ook Harman om zich terug te trekken na de tweede stemronde, 'zodat er niet nog een extra stemronde nodig was'. Daarnaast bracht hij ook zijn familie ter sprake, en in het bijzonder zijn dochter Natalie Lewis-Hoyle, die in 2017 overleed 'en erg wordt gemist'.

Ontbonden

Premier Boris Johnson feliciteerde Hoyle met zijn nieuwe functie, en zei dat het zijn 'kenmerkende vriendelijkheid' tegenover de parlementsleden was, waardoor zoveel collega's voor hem hadden gestemd.

Deze week wordt het Lagerhuis ontbonden, in aanloop naar de verkiezingen van 12 december. Hoyle heeft dus nog een maand tijd voor hij vol aan de bak moet. De Brexit zal eker wel meteen de eerste weken van zijn voorzitterschap gaan beheersen. Als Johnson de verkiezingen wint, zal hij proberen zijn deal met de Europese Unie zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen in het Lagerhuis.