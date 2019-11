Boerderij van kluizenaarsgezin in Ruinerworld leeggehaald

De boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, waar een familie zich jarenlang verborgen hield voor de buitenwereld, is vandaag leeggehaald door een verhuisfirma.

Dat gebeurde op vraag van de familie, zo meldt de lokale televisiezender RTV Drenthe. Hun persoonlijke spullen worden voorlopig elders opgeslagen.

Het pand kon worden leeggehaald omdat het strafrechtelijk onderzoek op de plek is afgerond. De boerderij zelf wordt de komende tijd wel nog bewaakt, om ongenodigde bezoekers op afstand te houden.

De 67-jarige Gerrit Jan Van D. betrok de boerderij negen jaar geleden en leidde er een teruggetrokken bestaan, samen met zes van zijn kinderen. Half oktober kwam hun bestaan aan het licht toen een van de kinderen een lokale kroeg bezocht en zijn verhaal deelde met de barman, die vervolgens de politie inschakelde.

Van D. zit sindsdien vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Ook Josef B., de 58-jarige huurder van de boerderij, zit vast wegens dezelfde redenen.

Het Nederlands parket maakte vorige week bekend dat het een DNA-onderzoek had gevorderd, om vast te stellen of Van D. wel echt familie is van de zes jongvolwassenen met wie hij samenleefde in de boerderij.