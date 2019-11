Uitkoopbod op Nyrstar vervalt

Het uitkoopbod van Trafigura op de zowat twee procent van de aandelen van zinkspecialist Nyrstar die het nog niet in handen had, vervalt. Dat laat Nyrstar maandagavond weten.

Nyrstar had Trafigura gevraagd om het bod te verlengen, zodat een onafhankelijk expert zich erover zou kunnen buigen, maar daar ging Trafigura niet op in. ‘In het licht daarvan zal de deadline voor het herziene bod niet worden gehaald en zal het herziene bod derhalve vervallen’, klinkt het in een persbericht.

Trafigura kreeg eerder dit jaar, in het kader van een schuldherschikking, het grootste deel van Nyrstar in handen. De operatie was omstreden omdat de kleine aandeelhouders de facto onteigend werden. Trafigura wilde nu ook de resterende twee procent overnemen. Het lanceerde op 11 oktober een eerste bod, dat twee weken later lichtjes werd verhoogd, van 22 naar 22,5 miljoen euro.

Dinsdag staat een gewone en buitengewone aandeelhoudersvergadering van Nyrstar gepland, waar de jaarrekening voor 2018 met vertraging moet worden goedgekeurd.