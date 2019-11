Paul Magnette verwijt De Wever nieuwe communautaire eisen

PS-voorzitter Paul Magnette verwijt de N-VA dat de partij zijn communautaire eisen weer volop prioriteit geeft. 'Als De Wever denkt dat hij een meerderheid kan bouwen rond zijn communautaire agenda, dan moet hij dat maar proberen.'

PS-voorzitter Paul Magnette gaf vanavond interviews aan RTL en aan Terzake (VRT). Steevast om uit te leggen dat paars-geel 'vandaag heel heel moeilijk is' omdat de N-VA weer communautaire eisen op tafel legt.

'Wij willen het hebben over een sociale agenda: het verhogen van de minimimpensioenen, de herfinanciering van de sociale zekerheid, het klimaat. Maar de N-VA denkt dat de prioriteiten een nieuwe communautaire ronde zijn', luidde het op Terzake.

Magnette legde de bal zelfs in het kamp van De Wever. 'Hij mag altijd proberen om een meerderheid te vinden rond zijn eigen communautaire agenda', klonk het uitdagend.

Aan Terzake gaf de PS-voorzitter ook toe dat er op dit moment geen indicaties zijn dat paars-groen wel zou lukken. Maar, zei hij, er zijn nog veel denksporen mogelijk. Ook, wat hij kort na de verkiezingen al zei: een tijdelijke regering om dringende zaken op te nemen.

Op RTL verwoordde de PS-voorzitter de impasse als volgt: 'Als de N-VA terugkomt met vragen om grote luiken van de sociale zekerheid te splitsen - van de gezondheidszorg, de werkloosheidsuitkering, enzovoort - dan gaan we uiteraard niet over die zaken praten. We hebben altijd heel duidelijk gezegd dat we niet gaan onderhandelen over het op de helling plaatsen van de sociale zekerheid. Je moet daarvoor niet op de PS rekenen’.

Magnette herhaalde er dat de N-VA niet incontournable is voor een regering. ‘Er zijn andere meerderheidsformules mogelijk. We moeten zien of de andere partijen bereid zijn een ander spoor te bewandelen’, aldus Magnette.

Indien een paars-gele coalitie mét N-VA niet lukt, dan is enkel paars-groen mogelijk, eventueel aangevuld met CD&V. Maar voor de christendemocraten en liberalen ligt een coalitie met een minderheid aan Vlaamse kant bijzonder moeilijk. En de liberalen hebben al eerder laten verstaan dat ze een regering met de groenen niet zien zitten.