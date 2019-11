Corsan-top moet zich verantwoorden voor oplichting

Het gerechtelijk onderzoek naar het filmbedrijf Corsan is afgerond. De voormalige top moet zich binnen twee weken verantwoorden voor de Raadkamer.

De voormalige top van het Antwerpse filmbedrijf Corsan zal zich moeten verantwoorden voor een heel rist misdrijven, zoals (fiscale) valsheid in geschrifte, inbreuken op de taxshelter-wetgeving, oplichting, inbreuken op de prospectuswet en het bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding. Op 21 november vindt de zitting van de Raadkamer plaats, die vervolgens kan doorverwijzen naar de correctionele rechtbank.

Het filmbedrijf Corsan maakte verschillende internationale miljoenenproducties, zoals Third Person, The Devil’s Double en Killing Season met Robert De Niro. In de zomer van 2015 zette Corsan Gent op stelten om Emperor, een film over Keizer Karel te verfilmen. De film kwam uiteindelijk nooit in de zalen.

Voor de miljoenproducties maakte het bedrijf massaal gebruik van de taxshelter, dat investeerders toeliet om fiscaal voordelig in filmproducties te beleggen. Bedrijven investeerden zo voor meer dan 200 miljoen euro in de films van Corsan, maar veel van hen kwamen van een kale reis terug. Doordat Corsan het niet zo nauw nam met de taxshelterwetgeving kwamen de noodzakelijke eindattesten niet, waardoor bedrijven het fiscale voordeel, al dan niet met interesten, moesten terugstorten. Bovendien zagen niet alle investeerders hun geld terug, door het faillissement van Corsan, eind 2016.

Het parket van Antwerpen voerde een strafonderzoek naar onder meer de top van Corsan: Paul Bruels, zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt en zijn broer Jo Bruels. Het Openbaar Ministerie zou enkel hun doorverwijzing vragen, maar de Raadkamer kan daar nog anders over beslissen. Het parket stelde onder meer vast dat Corsan budgetten opblies om op papier te voldoen aan de taxshelter. Zo werd aan investeerders ten onrechte voorgesteld dat de beleggingen voldeden aan de tax shelter.

Met behulp van het strafonderzoek kunnen investeerders mogelijk een deel van de geleden schade recupereren, al is nog niet duidelijk hoeveel middelen van Bruels of Corsan in het onderzoek bevroren werden.