Nog eens acht Vietnamezen opgepakt in zaak-Essex

De politie in de Vietnamese provincie Nghe An heeft zondag acht mensensmokkelaars opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van 39 landgenoten in een koelwagen in het Britse Essex.

Hun identiteiten zijn niet bekendgemaakt, maar de autoriteiten vermoeden dat ze deel uitmaken van een bende die Vietnamezen naar Groot-Brittannië smokkelt, zo meldt de Engelstalige nieuwssite VnExpress maandag.

In de naburige provincie Ha Tinh zijn al twee mensen opgepakt in verband met de ramp.

‘Na het incident in het Verenigd Koninkrijk hebben sommige smokkelaars geld teruggegeven aan families wier kinderen vermist zijn’, aldus Nguyen Huu Cau, directeur van de politie in Nghe An.

De politiedirecteur zei verder nog dat de Britse autoriteiten onderzoek zullen voeren naar de mensen die rechtstreeks betrokken waren bij de doden in Essex, terwijl de Vietnamese autoriteiten de smokkelaars in Vietnam zullen onderzoeken.

In Nghe An zijn al 21 mensen vermist. De meesten van hen verlieten het land tussen april en augustus.

Volgens de autoriteiten in Ha Tinh hebben de ondervragingen van verschillende mensen gewezen op de betrokkenheid van de twee opgepakte personen bij eerdere smokkelacties die in deze provincie startten.