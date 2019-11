Belpop blikt terug op de muziekcarrière van Bart Peeters

Grote kans dat u na het bekijken van Belpop met ‘When she goes nana nana’ in uw hoofd zit, want Bart Peeters staat vanavond centraal in het muziekprogramma. U kunt ook altijd afstemmen op De afspraak, waar Rik Torfs zijn nieuwste roman komt voorstellen.

THE TEAM

VTM, 21.55-23.05 uur

Het tweede seizoen van deze pan-Europese reeks zou beter zijn dat het lichtjes karikaturale eerste seizoen. Veerle Baetens speelt niet meer mee, Lynn Van Royen neemt haar plaats in.

BELPOP

Canvas, 21.20-22.15 uur

Belpop blikt terug op de rijkgevulde muziekcarrière van Bart Peeters. Begin jaren 90 staat hij aan de wieg van Vlaanderens eerste boybandje. The Radios kennen tot hun eigen grote verbazing een overrompelend succes, maar de popster spelen is niet wat Bart echt ambieert. Hij maakt een radicale omslag.

MEVROUW FABER

NPO 2, 20.55-22.00 uur

Begin jaren 80 trouwt de stoere trucker Harm met het verlegen plattelandsmeisje Siepie. Dertig jaar later vertelt Harm haar dat hij vrouw wil worden. Dat is slikken voor Siepie. Niet alleen omdat ze haar man zal kwijtraken, maar ook omdat ze bang is voor geroddel in hun kleine Friese dorp.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

In de studio van Terzake gaat men verder op de federale regeringsvorming, en hoe het nu verder moet nadat preformateurs Rudy Demotte en Geert Bourgeois hun taak hebben neergelegd. VS-correspondent Björn Soenens maakte een reportage over de zware studieleningen, en hoe zowel de overheid als studenten daarmee omgaan.

DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.20 uur

Phara de Aguirre duikt vanavond in de Vlaamse canon, samenmet filosofe Tinneke Beeckman en de Nederlandse professor Frits Van Oostrom, die destijds de commissie voorzat die de Nederlandse canon heeft samengesteld. Angela Kaxuyana komt in de studio spreken namens de Braziliaanse inheemse bevolking, die zich bedreigd voelt door de illegale houtkappers waartegen de overheid niets onderneemt. Tot slot komt Rik Torfs praten over zijn nieuwe roman.