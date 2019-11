Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) opnieuw opgenomen voor alcoholverslaving

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is opnieuw opgenomen voor zijn alcoholverslaving. Over de invulling van zijn schepenambt is momenteel nog niets geweten.

Schepen Van Campenhout is sinds enkele weken opnieuw in behandeling voor zijn verslaving. Hij was op de jongste gemeenteraad in oktober afwezig wegens ziekte.

‘Schepen Van Campenhout is momenteel opgenomen’, zegt Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau. ‘Vermits hij onder behandeling staat, vinden wij het bijzonder onkies om daar nu op te reageren. Wij zullen over de invulling van het schepenambt communiceren op het gepaste moment.’

Het is niet de eerste keer dat Van Campenhout opgenomen wordt in een ontwenningskliniek. Van Campenhout liet zich in het verleden al verschillende keren behandelen. Zo volgde hij in 2012 een ontwenningskuur van drie weken op Curaçao, een eiland in de Caraïben.

In 2017 verdween hij voor een tweede keer een achttal weken. Hij was toen, net als nu, schepen in Antwerpen en werd toen (net als nu) vervangen door burgemeester De Wever die dus tijdelijk zijn bevoegdheden overneemt.

‘Het is moeilijk om mijn ziekte onder controle te krijgen’, zei hij in het verleden over zijn verslaving.