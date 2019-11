Gault&Millau kiest Bert Meewis als chef van het jaar

Restaurantgids Gault&Millau heeft opnieuw punten uitgedeeld: Hof van Cleve en BonBon blijven de besten van de klas, maar Boury, Le Coq aux Champs en La Paix schuiven weer een beetje dichterbij. Bert Meewis van restaurant Slagmolen in Oudsbergen is uitgeroepen tot chef van het jaar.

‘Met Bert Meewis als chef van het jaar kiezen we voor een keukenaanpak waar expertise, sereniteit, doelgerichtheid en een scherpe focus centraal staan. Waarachtigheid aan het fornuis en op het bord vormen samen de hoeksteen van dit restaurant’, aldus de redactie van Gault&Millau over restaurant Slagmolen.

‘De goed uitgevoerde en opgefriste klassieke keuken is al een paar jaar helemaal terug en blijft ontzettend geliefd bij het Belgische publiek’, zegt ceo Marc Declerck bij de voorstelling van de zeventiende editie van de restaurantgids in Lint.

De Jonge Chefs van het jaar zijn Glenn Verhasselt (Sir Kwinten in Lennik) voor Vlaanderen, Jean Vrijdaghs & Sébastien Hankard (Le Gastronome in Paliseul) voor Wallonië en Grégoire Gillard (Barge in Brussel) voor het Brussels Gewest.

130 nieuwkomers

Voor de jaarlijkse Gault&Millau gids werden 1.300 restaurants gerecenseerd, 130 ervan zijn nieuw. Hof van Cleve in Kruishoutem en Bon-Bon in Sint-Pieters-Woluwe behouden hun topscore van 19,5 op 20. Stijgers aan de top zijn Boury in Roeselare, Le Coq aux Champs in Tinlot en La Paix in Anderlecht, telkens met een score van 17,5 op 20.

Twee jaar geleden werd het cahier POP opgericht, met de beste laagdrempelige en meer casual adressen. De drie POP-laureaten van 2020 zijn Golden Gai in Gent, Fernand Obb Delicatessen in Sint-Gillis en Tero in Bierges.

Overzicht van alle winnaars

Gastvrouw van het jaar: Anca Petrescu (Alexandre in Brussel)

Italiaanse chef van het jaar: Eros Tomassetti (Diverso in Westerlo)

Aziaat van het jaar: Dim Dining (Antwerpen)

Het mooiste terras: Le Chalet de la Forêt (Brussel)

Het mooiste restaurant design: La Table de Maxime (Paliseul)

Sommelier van het jaar: Stéphane Dardenne (L’air du temps in Liernu)

Dessert van het jaar: Adriana Zafiris en Frederic Castro (Soma in Antwerpen)

Brasserie van het jaar: Les Brigittines (Brussel)

Gastro-bistro van het jaar: Bistro Racine (Braine-le-Château)

Ambachtsman van het jaar: Arold Bourgeois (Little Paris in Waterloo)

Groentegerecht van het jaar: Benoit Dewitte (Benoit & Bernard Dewitte in Kruisem-Ouwegem)

Nieuwkomer van het jaar: August (Antwerpen)

Wijnkaart van het jaar: Le Pilori (Ecaussinnes)

Bierkaart van het jaar: De Jonkman (Brugge)

De 'prijs & plezierverhouding' van het Jaar: Mout (Damme), Tandem (Brussel) en Le Pavillon du Vieux Château (Modave)

De drie ontdekkingen van het Jaar: Hoeve De Bies (Voeren), Coquum (Brussel) en Antoine (Eupen).