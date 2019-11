Ouderdomsdeken Stijn Devolder (40) stopt met koersen: “De leeftijd begint mij parten te spelen”

Stijn Devolder is renner af. De tweevoudige Ronde van Vlaanderen-winnaar besliste in samenspraak met zijn vrouw Tamara en de kinderen dat het genoeg is geweest.

‘Volderke’ werd op 29 augustus veertig jaar en reed op 12 oktober als allerlaatste wedstrijd de Tacx Pro Classic/Ronde van Zeeland, die hij als 52ste eindigde in de kleuren van Corendon-Circus.

Zonder veel poeha stapte hij er definitief uit. Devolder mikte jaren geleden ergens op het BK in Anzegem 2020 als einddatum, maar het afscheid komt dus zes maanden eerder. Met het pensioen van Stijn Devolder verliest het Belgisch peloton de ouderdomsdeken die in zijn topjaren vooral in de Vlaamse koersen altijd een te duchten tegenstander was.

“Ik had het besluit deze zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen”, vertelde Devolder aan het persagentschap Belga. Devolder was met zijn veertig lentes de Belgische ouderdomsdeken in het peloton. Aanvankelijk wilde hij eind 2018 al stoppen. “Maar omdat ik de kans kreeg om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen, besloot ik nog een jaar verder te doen. Maar nu was het plan in alle stilte te stoppen. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald”, legt de West-Vlaming uit.

Drie titels en twee Rondes

Devolder debuteerde als stagiair in 2001 bij Mapei-Quick Step en was uiteindelijk achttien jaar prof. Naast zijn twee solozeges in de Ronde van Vlaanderen (2008 en 2009) werd hij zowel in Ronse 2007, Leuven 2008 als in La Roche 2013 Belgisch kampioen op de weg. Hij pakte ook in het tijdrijden de dubbel (2008, 2010) en won ook in diezelfde jaren de Ronde van België. In de herfst van een carrière - die uiteindelijk 17 internationale overwinningen opleverde - was hij in dienst van Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) en reed hij dit voorjaar nog met Mathieu van der Poel bij de ploeg van de Roodhoofts.

Met ‘Volderke’ verdwijnt een authentieke Flandrien uit het peloton. Supportersclub Sellewie houdt op 16 november het veertiende en allerlaatste supportersfeest voor de held van Sint-Lodewijk Deerlijk die opgroeide in Bavikhove.