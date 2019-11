WADA gaat atleten screenen die met geschorste coach Alberto Salazar werkten

Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft een onderzoek aangekondigd naar alle atleten die hebben getraind bij de Amerikaan Alberto Salazar. Dat meldt de BBC maandag.

Salazar kreeg tijdens het WK in Doha te horen dat hij met onmiddellijke ingang voor vier jaar werd geschorst wegens het overtreden van dopingregels. Zijn beroep tegen de straf loopt nog.

De atleten die trainden bij Salazar deden dat als lid van het Nike Oregon Project (NOP) in het Amerikaanse Oregon. Onder meer viervoudig olympisch kampioen Mo Farah was er tussen 2011 en 2017 aangesloten. Tot voor kort was ook de Nederlandse atlete Sifan Hassan aan Salazar verbonden. Zij bezorgde Nederland in september twee gouden WK-medailles, op de 1.500 en 10.000 meter.

Door de schorsing van Salazar werd het NOP opgedoekt.