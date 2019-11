Amélie Nothomb grijpt naast Prix Goncourt, winnaar is Jean-Paul Dubois

Fransman Jean-Paul Dubois wint dit jaar de Prix Goncourt, de meest prestigieuze literaire prijs in de Franstalige wereld, met zijn roman ‘Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon’. Dat heeft de jury gemeld.

Ook de Belgische schrijfster Amélie Nothomb was genomineerd. Ze kon de eerste Belgische vrouw worden die de prijs wint, maar grijpt er dus naast. Ze was genomineerd met haar boek ‘Soif’, maar verloor met vier tegen zes stemmen. Nothomb was in 1999 en 2007 al genomineerd, met haar romans ‘Stupeur et tremblements’, en ‘Ni d’Eve ni d’Adam’.

‘Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon’ is een aangrijpende en nostalgische roman over een verloren geluk.

De 69-jarige Dubois, uit Toulouse, won in 2004 al de Femina-prijs voor ‘Une vie française’ (vertaald als ‘Een Frans leven’). Hij wordt omschreven als een discrete en volkse schrijver, die in dertig jaar tijd een oeuvre heeft opgebouwd dat de lezer verleidt door zijn tederheid en menselijkheid.

'Redelijk irreëel'



Dubois noemde zijn overwinning voor de pers heerlijk, en ook 'redelijk irreëel'. 'Als de romans van Jean-Paul Dubois vertaald zouden zijn uit het Engels, zou hij in Frankrijk een statuut hebben vergelijkbaar met dat van John Irving of William Boyd', zei juryvoorzitter Bernard Pivot.



In 'Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon' vertelt Dubois het verhaal van Paul Hansen, die al twee jaar in de gevangenis zit in Bordeaux. Hij deelt er een cel met een Hells Angel, die de mensen die hem niet aanstaan in twee wil breken, maar ook doodsbenauwd is voor muizen of de schaar van een kapper. Hansen zelf is een zacht karakter, en pas op het einde van de roman komt de lezer te weten waarom hij in de gevangenis zit. Ondertussen haalt hij herinneringen op van een wereld die aan het verdwijnen is en vervangen wordt door een andere wereld die gedomineerd wordt door onrechtvaardigheid en minachting. Om het in de gevangenis vol te houden, spreekt Hansen met de doden.

Dubois maakt ook nog kans op de 'Goncourt des Lycéens', gekozen door leerlingen uit de middelbare school, die wordt uitgereikt op 14 november. Andere boeken die genomineerd waren voor de Prix Goncourt waren 'La part du fils' van Jean-Luc Coatalem, 'Extérieur monde' van Olivier Rolin en 'Soif' van Amélie Nothomb. In dat boek kruipt de Brusselse in de huid kruipt van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Ze kreeg vier stemmen van de jury, Dubois kreeg er zes.