Piloten ‘tekenen’ Boeing 747 in de lucht tijdens laatste vlucht

Als eerbetoon aan de Boeing 747 hebben piloten van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zondag, tijdens de laatste lijnvlucht met het toestel, de contouren ervan op de radar ‘getekend’.

Het duurde uiteindelijk 1 uur en 45 minuten om de tekening, ter grootte van 30.000 vierkante kilometer, in volle vlucht af te werken. Het kunst- en vliegwerk was live te volgen op Flightradar, een Zweedse website die alle commerciële vluchten in kaart brengt.

El Al says goodbye to its 747 fleet with a sky art tribute. https://t.co/yIfWWTF1I6 #ELAL747 pic.twitter.com/KvhpMgcjwK — Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2019

Het toestel, een Boeing 747-400 met vluchtnummer LY1747, was zondag opgestegen in Rome en had Tel Aviv als eindbestemming. Ten zuidwesten van Cyprus begonnen de piloten aan hun manoeuvre.

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al gebruikte 48 jaar lang Boeings 747 op onder meer die lijn. De toestellen worden nu echter vervangen door Boeings 787-9 Dreamliner.