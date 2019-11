VRT blaast samenwerking met architecten nieuw gebouw op

De VRT heeft de samenwerking met de architectengroep stopgezet die het nieuwe gebouw van de omroep uittekenden. Het project loopt wellicht jaren vertraging op.

Het was al een tijdje duidelijk dat de samenwerking tussen het ontwerpteam (de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + DIERENDONCKBLANCKE architects + Arup UK + VK group) en de VRT moeilijk liep. Nu zegt de VRT dat ze haar vertrouwen verloren heeft ‘dat het bouwproject met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd’. De raad van bestuur heeft net beslist de samenwerking stop te zetten. De directie van de VRT vindt ‘het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe VRT-gebouw boven het voorziene budget zouden gaan’.

De omroep, die de komende jaren opnieuw in besparingsmodus zit, moet het nieuwe gebouw helemaal zelf financieren. Dat wilde ze doen door de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT zegt zich ‘aan de afspraken te houden die met de Vlaamse regering zijn gemaakt’. De VRT kiest dus voor een nieuw ontwerp en zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. ‘Het eigen studiewerk van de afgelopen jaren, onder andere voor de mediafaciliteiten en de nieuwe werkomgeving, dat werk is niet verloren voor de toekomst. Want in dit traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren’, klinkt het in een persbericht.

Grote kans op juridische procedure

Ook de nieuwe minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) reageerde al. Hij betreurt dat de bouw vertraging zal oplopen. ‘Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat’, aldus Dalle.

Toch heeft de minister ook begrip voor de beslissing. ‘Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel als mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel, en dat binnen budget.’

Robbrecht & Daem wenst voorlopig niet te reageren. De kans is groot dat deze beslissing van de VRT in een juridische procedure uitmondt.

Begin 2016 werd het ontwerp voor het nieuwe gebouw nog enthousiast onthaald door het VRT-personeel.