Judoka Roxane Taeymans verovert brons in Perth

Judoka Roxane Taeymans (IJF 32) heeft in het Australische Perth brons veroverd op de Oceania Open. In de klasse tot 70 kg won ze in de beslissende kamp op strafpunten van regerend Australisch kampioene Aoife Coughlan.

De 28-jarige Taeymans begon met een marathonduel van 9:46 tegen de Jamaicaanse Ebony Drysdale Daley (IJF 100). Pas toen kon ze de winnende ippon scoren.

In de kwartfinale tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres (IJF 4) moest ze zich 17 seconden voor tijd met ippon gewonnen geven. In de herkansingen tegen de Poolse Daria Pogorzelec (IJF 36) viel de beslissing opnieuw in de Golden Score. Na 1:21 moest de Poolse een derde strafpunt en de daaraan verbonden uitsluiting incasseren.

De kamp voor brons tegen Aoife Coughlan (IJF 26) werd een kopie van de herkansingen. Ook daar besliste een derde strafpunt na 1:26 over het eindresultaat: brons voor onze landgenote.

Begin juni pakte Roxane Taeymans in het Roemeense Cluj ook al brons op de European Open.