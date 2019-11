Sterren van LA Lakers komen onder stoom, Sloveense ‘tovenaar’ blijft verbazen in NBA: “Hij is de toekomst”

De clubs uit Los Angeles hebben hun start van het nieuwe NBA-seizoen niet gemist. Zondagavond boekten zowel de Lakers als de Clippers al hun vijfde overwinning in de nog prille competitie. Bij Dallas blijft Luka Doncic verbazen: de 20-jarige Sloveen liet al zijn elfde triple-double noteren.

De Lakers gingen met 96-103 winnen in San Antonio. LeBron James tekende met 21 punten, 13 assists en 11 rebounds voor een triple-double in het AT&T Center van de Spurs. Zijn ploegmaat Anthony Davis kroonde zich met 25 punten tot topschutter.

Met vijf zeges tegen een nederlaag voeren de Lakers de stand in de Western Conference aan voor Minnesota (4-1), dat niet in actie kwam. De Clippers staan met vijf overwinningen uit zeven wedstrijden derde. Onder impuls van Kawhi Leonard (30 ptn) versloegen ze Utah met 105-94.

Sloveense tovenaar

Luka Doncic scoorde zijn tweede opeenvolgende triple-double in de 111-131 overwinning van Dallas in Cleveland. De 20-jarige Sloveen (vorig seizoen nog rookie) scoorde 29 punten, 14 rebounds en 15 assists. Goed voor zijn elfde triple-double, een record dat hij blijft verbeteren voor een speler die nog geen 21 jaar oud is. Op die leeftijd konden supersterren als Magic Johnson en LeBron James respectievelijk “slechts” 7 en 5 triple-doubles realiseren.

“Ik denk echt dat hij de toekomst is”, zei Kevin Love, nochtans zelf topschutter bij Cleveland. “Hij is ongelooflijk. Vorig jaar was ik al onder de indruk van zijn spel, hij heeft het spelletje naar een geheel nieuw niveau gebracht. In het vierde kwart zat ik op de bank en toen ik omhoog keek naar de score, zag ik zijn statistieken. En ik dacht: ‘Man, dat is de meest geruisloze triple-double die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het toont alleen maar hoe indrukwekkend hij is. Niets maakt hem bang, niets doet hem panikeren en zijn shot is steeds beter geworden. Hij is zo’n beetje een tovenaar.”

LUKA DONCIC



- 1st player in @NBAHistory to record at least 29 PTS, 15 AST, 13 REB in back-to-back games.



- Youngest in NBA History to record consecutive 25-point triple-doubles.



- 2nd player in @dallasmavs franchise history with back-to-back 15-AST games, joining Jason Kidd. pic.twitter.com/aTzNKdCOhG — NBA.com/Stats (@nbastats) November 4, 2019

In de Eastern Conference genoot de nog ongeslagen leider Philadelphia (5-0) van een rustdag. Eerste achtervolger Miami vloerde voor eigen publiek Houston met 129-100. Voor de Heat de vijfde zege in zes matchen.