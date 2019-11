Paul Magnette nog niet meteen in onderhandelingsmodus

PS-voorzitter Paul Magnette maakt op Twitter nog eens duidelijk dat hij niet van plan is om meteen water bij de wijn te doen bij de vorming van een federale regering.

‘Het partijprogramma verdedigen en de engagementen tegenover de kiezers respecteren: dat is de essentie van de democratie’, zette PS-voorzitter Paul Magnette deze ochend op Twitter. ‘Zij die de sociale en politieke crisis hebben veroorzaakt waarin we vandaag zitten, zouden het best geplaatst moeten zijn om dat te weten.’

Erg verzoenend klinkt dat niet op de dag waarop duidelijk moet worden of de vorming van een paars-gele regering rond N-VA en PS kans op slagen heeft. De preformateurs Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois ((N-VA) brengen deze namiddag om halfvier verslag uit bij de koning. Dan zou duidelijk moeten worden of verder gewerkt kan worden op de paars-gele piste.

Het was een antwoord van Magnette op voormalig premier Charles Michel (MR) die naar PS en N-VA uithaalde omdat ze geen millimeter naar elkaar opschuiven. 'Vasthouden aan je verkiezingsprogramma in België getuigt van een gebrek aan moed en zwakte', zei hij op RTBF. 'Het vraagt creativiteit en moed om een compromis te sluiten om dit land te leiden.'

Maar de tweet toont ook nog eens dat - ondanks de gesprekken van de voorbije weken - de kloof tussen PS en N-VA erg diep blijft. Bij de PS valt te horen dat ze nog altijd twijfelt of N-VA echt wel in een federale regering wil met de PS. Een regering met de N-VA zal voor de PS alleen mogelijk zijn met een zwaar sociaal programma ‘meer dan N-VA nu kan slikken.’ Tegelijk ergert de partij zich aan de communautaire eisen die steevast op tafel komen. Het is geen geheim dat de PS de voorkeur geeft aan een paars-groene coalitie met socialisten, groenen, liberalen en CD&V. Hoewel Open VLD en CD&V al duidelijk te kennen hebben gegeven niets in dat scenario te zien.

Tegelijk maakte Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 nog eens duidelijk wat zijn partij wil. ‘Wij willen een sociaal-economisch rechts beleid. Lukt dat niet, dan moet er gekeken worden naar het communautaire. Het kan niet dat wij op die twee vlakken nul op het rekest krijgen.’

Dat toont dat er nog altijd een erg diepe kloof gaapt tussen de twee partijen. Deze namiddag moet duidelijk worden of er toch een minimum aan vertrouwen is om de paars-gele piste verder te onderzoeken. Zoniet duikt het scenario op ‘om iets anders te proberen’. Dan komt mogelijk een liberaal en/of christendemocraat in beeld als koninklijke opdrachthouder.