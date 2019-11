Charles Michel: ‘Een land moet geregeerd worden. Dat is nu niet het geval’

Charles Michel, tot voor kort premier in lopende zaken, verdedigt het bilan van zijn regering, maar is niet te spreken over de huidige onderhandelingen. ‘Er is geen budget voor 2019 en 2020. Dat is niet serieus’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

‘Ik heb mijn twee beloftes gehouden: de communautaire ruzie in de koelkast en jobcreatie’, zegt Michel. ‘We hebben de afgelopen jaren veel moeilijke hervormingen doorgevoerd, de activiteitsgraad was nog nooit zo hoog, het begrotingstekort voor de val van de regering was gedeeld door drie.’



De cijfers voor België zijn nu minder rooskleurig. ‘Na de val van de regering was er een verslechtering van de situatie’, zegt Michel. Het begrotingstekort schiet de pan uit en er is nog steeds geen budget goedgekeurd voor 2019 en 2020. ‘Dat is toch niet serieus’, vindt Michel. ‘Een land moet geregeerd worden en dat is nu niet het geval.’ Hij vindt dat de politieke partijen moed moeten tonen om een regering te vormen. ‘In België is het cruciaal dat je moedig bent om een regering te vormen. Het is te gemakkelijk om alleen te herhalen wat er in je programma staat’, vindt Michel. ‘Wat telt is een meerderheid vormen in het parlement.’



‘Geen wandeling in het park’

Michel verlaat het Belgische politieke toneel en wordt op 1 december voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt daarmee Donald Tusk op. Hij heeft nog 26 dagen om zich voor te bereiden op zijn nieuwe functie en gaf de fakkel van premier in lopende zaken al door aan partijgenoot Sophie Wilmès.



‘Ik ben me aan het voorbereiden op een belangrijke, gevoelige functie’, zegt Michel. ‘Ik voorzie ontmoetingen met verschillende Europese leiders om na te gaan waar de gevoelige punten liggen en welke compromissen er gemaakt kunnen worden.’



Michel beseft dat hij voor een grote uitdaging staat. ‘Een job bij de EU was nooit een wandeling in het park en heeft altijd veel inspanning gevraagd.’ Hij hoopt een nieuwe wind te laten waaien. ‘Ik hoop met een nieuwe commissie en leiderschap in de Europese Raad een nieuw elan mogelijk te maken.’ De uitdagingen van de klimaatverandering ziet hij als een opportuniteit en digitalisering en innovatie zorgen voor stimulansen. ‘We moeten elke dag tonen dat de EU een meerwaarde kan zijn, op het vlak van economie, klimaatverandering, veiligheid en migratie.’



Ook de Brexit staat op de agenda. ‘De Britten hebben een keuze gemaakt en we moeten die respecteren’, vindt Michel. ‘We moeten vooral sereen, rustig en alert blijven, en er alles aan doen om de schade na de Brexit zo veel mogelijk te beperken.’