Nederlander Martin Garrix wint MTV European Music Award

De Nederlandse dj Martin Garrix heeft zondagavond op de MTV European Music Awards de prijs in de categorie ‘Beste elektronisch’ in de wacht gesleept.

Voor de award waren ook The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris genomineerd. Marshmello won de award vorig jaar.

De uitreiking vond plaats in het Spaanse Sevilla. Andere winnaars waren onder anderen de Amerikaanse rapster Nicki Minaj (Beste hiphop), de Canadese zanger Shawn Mendes (Beste artiest), de 17-jarige Amerikaanse Billie Eilish (Beste nummer voor ‘Bad Guy’ en Beste nieuwkomer), de Amerikaanse zangeres Halsey (Beste pop) en Taylor Swift (Beste Amerikaanse act en Beste video).

Green Day won ‘Beste rock’. Foto: AFP

Grote favoriet Ariana Grande kon geen van haar zeven nominaties verzilveren.

DJ MATTN, alias Anouk Matton (26) sleepte op de pre-party al de award voor Beste Belgische act in de wacht. Vorig jaar won haar man ­Dimitri Vegas diezelfde award al ­samen met Like Mike. DJ MATTN haalde het van de andere genomineerden Blackwave, Zwangere Guy, IBE en Tamino.

Dit zijn alle winnaars in de belangrijkste categorieën:

BEST POP: Halsey

BEST HIP-HOP: Nicki Minaj

BEST COLLABORATION: ROSALÍA & J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

BEST ROCK: Green Day

BEST SONG: Billie Eilish - bad guy

BEST ARTIST: Shawn Mendes

BEST ELECTRONIC: Martin Garrix

BEST WORLD STAGE: Muse - Bilbao, Spain 2018

BEST NEW: Billie Eilish

BEST LIVE: BTS

BEST ALTERNATIVE: FKA Twigs

BEST PUSH: Ava Max

BEST VIDEO: Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

ROCK ICON: Liam Gallagher

BEST LOOK: Halsey

BIGGEST FANS: BTS