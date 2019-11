Klokkenluider wil getuigen voor de Republikeinen

De klokkenluider die de impeachtment-procedure tegen Donald Trump in gang zette, wil antwoorden op schriftelijke vragen.

De ambtenaar wiens klacht de aanleiding vormde voor de impeachment-procedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump, wil de Republikeinen te woord staan in het comité dat het impeachment-onderzoek leidt. Dat heeft de klokkenluider via zijn advocaten laten weten.

De actie vormt een antwoord op de Republikeinse inspanningen om de anonieme klokkenluider te ontmaskeren, zegt zijn advocaat Mark Zaid. Eerder riep Trump hem/haar op om voor het voetlicht te treden. 'De klokkenluider heeft het zo hard bij het verkeerde eind dat HIJ naar buiten moet komen', tweette hij.

De Republikeinen voelen zich onheus behandeld in het impeachment-verhaal, dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden opstartten. Zo vinden ze onder meer dat ze beperkt worden in hun bevraging van getuigen. Die verloopt nochtans volgens de regels van het Huis.

Schriftelijke vragen

De klokkenluider zal schriftelijke vragen beantwoorden, maar het is geenszins de bedoeling de identiteit van de ambtenaar vrij te geven of te laten achterhalen. Vragen in die richting zijn dus niet aan de orde.

WBer NEWS ALERT:



1/Our legal team offered GOP direct opportunity to ask written questions of #whistleblower.



Recent GOP messaging, led by President Trump (incl this morning), has been to highlight original #WBer & demand disclosure of identity. — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) November 3, 2019

Het impeachment-onderzoek werd opgestart na een anonieme klacht van een klokkenluider die voor de Amerikaanse inlichtingendiensten werkte. Daaruit bleek dat Trump de Oekraïens autoriteiten onder druk zou hebben gezet om een onderzoek op te starten naar Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter. De president zou daarvoor een Amerikaans hulppakket van rond de 400 miljoen dollar als hefboom hebben gebruikt.

Druk neemt toe

Voor zijn verklaring baseerde de klokkenluider zich op informatie uit de tweede hand. Het onderzoek gaat intussen echter zijn zesde week in. Tijdens die periode werd de aanvankelijke klacht versterkt met gegevens uit de eerste hand van andere Amerikaanse functionarissen.

Hoe verder het impeachment-onderzoek vordert, hoe groter de druk op Donald Trump. Vorige week keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie goed die bepaalt dat het impeachment-onderzoek tegen de Republikeinse president in de komende maanden niet achter gesloten deuren zal verlopen, maar via openbare hoorzittingen. Daarmee is formeel ingestemd met de afzettingsprocedure.